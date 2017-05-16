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У РНБО пояснили, хто потрапив у нові санкційні списки

Вівторок, 16 травня 2017, 13:08

У Раді національної безпеки і оборони роз'яснили, які категорії фізичних і юридичних осіб фігурують в оновленому списку санкцій України.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба РНБО.

Таким чином передбачається застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб, причетних до проведення нелегітимних виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Санкції також застосують до юридичних осіб України, які розташовані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, у зв’язку з підтвердженням факту їх незаконної перереєстрації за російським законодавством.

Крім цього – до фізичних осіб-громадян РФ (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування та протиправних дій щодо громадян України, та до юридичних осіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Окрім того, указом передбачено створення єдиного санкційного списку для фізичних та юридичних осіб.

Як відомо, президент України Петро Порошенко своїм указом про введення в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" ввів санкції щодо юридичних та фізичних осіб.

Зазначається, що Кабінету міністрів, Служби безпеці за участю Національного банку доручено відпрацювати механізм забезпечення виконання цього рішення.

З повним переліком прізвищ можна ознайомитися на сайті президента.

Серед компаній, які потрапили в санкційний список, – "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".

Українська правда

Теми: санкціїРосія
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