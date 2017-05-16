В СНБО пояснили, кто попал в новые санкционные списки

В Совете национальной безопасности и обороны разъяснили, какие категории физических и юридических лиц фигурируют в обновленном списке санкций Украины.



Об этом сообщает во вторник пресс-служба СНБО.



Таким образом, предполагается применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, причастных к проведению нелегитимных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.



Санкции также применят к юридическим лицам Украины, расположенным на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству.



Кроме этого – к физическим лицам-гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастным к незаконному преследованию и противоправных действий в отношении граждан Украины, и к юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.



Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.



Как известно, президент Украины Петр Порошенко своим указом о введении в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" ввел санкции в отношении юридических и физических лиц.

Отмечается, что Кабинету министров, Службы безопасности с участием Национального банка поручено отработать механизм обеспечения выполнения этого решения.



С полным перечнем фамилий можно ознакомиться на сайте президента.



Среди компаний, попавших в санкционный список, - "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".



Украинская правда