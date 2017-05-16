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В СНБО пояснили, кто попал в новые санкционные списки

Вторник, 16 мая 2017, 13:08

В Совете национальной безопасности и обороны разъяснили, какие категории физических и юридических лиц фигурируют в обновленном списке санкций Украины.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба СНБО.

Таким образом, предполагается применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам, причастных к проведению нелегитимных выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Санкции также применят к юридическим лицам Украины, расположенным на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, в связи с подтверждением факта их незаконной перерегистрации по российскому законодательству.

Кроме этого – к физическим лицам-гражданам РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастным к незаконному преследованию и противоправных действий в отношении граждан Украины, и к юридическим лицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко своим указом о введении в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" ввел санкции в отношении юридических и физических лиц.

Отмечается, что Кабинету министров, Службы безопасности с участием Национального банка поручено отработать механизм обеспечения выполнения этого решения.

С полным перечнем фамилий можно ознакомиться на сайте президента.

Среди компаний, попавших в санкционный список, - "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".

Украинская правда

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Темы: санкцииРосcия
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