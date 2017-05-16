"Яндекс", "Вконтакте" і Мail.ru мають заборонити до 1 червня

Указ президента про розширення санкцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Про це свідчить порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, викладений у відповідному указі президента.

"Закони України, інші акти Верховної Ради, акти президента України, Кабміну не пізніше ніж у 15-ти денний термін після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях", - йдеться в документі.

Водночас, в указі про розширення санкцій сказано, що він набирає чинності з дня його опублікування.

Таким чином офіційні друковані видання, якими є "Офіційний вісник України" і газета "Урядовий кур'єр", повинні опублікувати указ до 1 червня.

В РНБО заявили, що відповідальність за реалізацію указу покладена на СБУ, НБУ і Кабмін. А в СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України. По телефону в цьому відомстві відмовилися надати будь-які коментарі.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Українська правда