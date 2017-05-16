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Посол Польщі: Сусіди України повинні підключитися до питання Донбасу

Вівторок, 16 травня 2017, 15:54

Посол Польщі в Україні Ян Пекло вважає, що в урегулюванні конфлікту на Донбасі мають також брати участь Сполучені Штати Америки й сусідні з Україною країни.

Про це він сказав журналістам у Києві у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Є така думка, що нам потрібно разом із колегами зі США думати про вирішення проблеми війни в Україні… Без сусідів – це не лише Польща, але ще й Румунія, і Угорщина, і Словаччина – без сусідів складно вирішити такі проблеми", – заявив дипломат.

"Це не є проблемою безпеки лише України, це ще й проблема безпеки Польщі, Румунії – це проблема нашої спільної безпеки", – наголосив він.

Пекло також зазначив, що під час спільного візиту голів МЗС Великобританії та Польщі – Бориса Джонсона й Вітольда Ващиковського – у Київ було дано сигнал про те, що дані країни готові брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Мінські домовленості не працюють, як ми хотіли б, щоб вони працювали. Це був сигнал, але не був альтернативним форматом", – уточнив польський посол.

Як відомо, бойові дії й "антитерористична операція" на Донбасі тривають уже три роки, проросійські бойовики за допомогою зброї з РФ окупували частину українського сходу.

У Мінську над вирішенням конфлікту працює тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ), а на рівні лідерів країн і міністрів закордонних справ діє "нормандський формат" (Україна, Росія, Німеччина й Франція). Однак мінські домовленості регулярно порушуються.

Теми: ДонбасПольщаМінські угоди
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