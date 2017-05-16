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Посол Польши: Соседи Украины должны подключиться к вопросу Донбасса

Вторник, 16 мая 2017, 15:54

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что в урегулировании конфликта на Донбассе должны также участвовать Соединенные Штаты Америки и соседние с Украиной страны.

Об этом он сказал журналистам в Киеве во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть такое мнение, что нам нужно совместно с коллегами из США думать о решении проблемы войны в Украине… Без соседей – это не только Польша, но еще и Румыния, и Венгрия, и Словакия – без соседей сложно разрешить такие проблемы", – заявил дипломат.

"Это не является проблемой безопасности только Украины, это еще и проблема безопасности Польши, Румынии – это проблема нашей совместной безопасности", – подчеркнул он.

Пекло также отметил, что во время совместного визита глав МИД Великобритании и Польши – Бориса Джонсона и Витольда Ващиковского – в Киев был дан сигнал о том, что данные страны готовы участвовать в решении конфликта на Донбассе.

"Минские договоренности не работают, как мы бы хотели, чтобы они работали. Это был сигнал, но не был альтернативным форматом", – уточнил польский посол.

Как известно, боевые действия и "антитеррористическая операция" на Донбассе длятся уже три года, пророссийские боевики с помощью оружия из РФ оккупировали часть украинского востока.

В Минске над решением конфликта работает трехстороння контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ), а на уровне лидеров стран и министров иностранных дел действует "нормандский формат" (Украина, Россия, Германия и Франция). Однако минские  договоренности регулярно нарушаются.

Темы: ДонбассПольшаМинские соглашения
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