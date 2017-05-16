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Штаб АТО про сіру зону: Зрушень на користь бойовиків немає

Вівторок, 16 травня 2017, 19:11

Українські бійці не здали жодних стратегічних позицій у сірій зоні в районі Донецька.

Про це повідомив "Українській правді" прес-офіцер штабу АТО Антон Маринович.

"На цій ділянці ліні фронту після зими, коли з'явилася рослинність, бойовики почали повертатися на свої старі позиції, які межують із сірою зоною, і їх дообладнювати. Тобто зимою вони були трошки далі, зараз вони наблизились, але тактично ситуація для наших військ не змінилася", - сказав він.

"У нас там повністю тактична перевага, ми за ними спостерігаємо, бачимо, що вони роблять", - сказав Маринович.

За його словами, бойового зіткнення не було.

"Це було 2 місяці тому, коли вони почали обладнувати свої старі позиції. Там взагалі немає ніяких зрушень на користь бойовиків. Ситуація залишається стабільною, контрольованою нашими бійцями", - сказав він.

Як відомо, раніше вдень прес-центр штабу АТО розповсюдив повідомлення про те, що бойовики частково зайняли поблизу Донецька сіру зону.

Проте ввечері прес-центр видалив це повідомлення і заявив на своїй сторінці, що "зазначена інформація не відповідає дійсності, та була не вірно викладена і висвітлена".

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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