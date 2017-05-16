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Штаб АТО о серой зоне: Сдвигов в пользу боевиков нет

Вторник, 16 мая 2017, 19:11

Украинские бойцы не сдали никаких стратегических позиций в серой зоне в районе Донецка.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-офицер штаба АТО Антон Маринович.

"На этом участке линии фронта после зимы, когда появилась растительность, боевики начали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, и их дообустраивать. То есть зимой они были немножко дальше, сейчас они приблизились, но тактически ситуация для наших войск не изменилась", - сказал он.

"У нас там полностью тактическое преимущество, мы за ними наблюдаем, видим, что они делают", - сказал Маринович.

По его словам, боевого столкновения не было.

"Это было 2 месяца назад, когда они начали оборудовать свои старые позиции. Там вообще нет никаких сдвигов в пользу боевиков. Ситуация остается стабильной, контролируемой нашими бойцами", - сказал он.

Как известно, ранее днем пресс-центр штаба АТО распространил сообщение о том, что боевики часково заняли вблизи Донецка серую зону.

Однако вечером пресс-центр удалил это сообщение и заявил на своей странице, что "указанная информация не соответствует действительности, и была неверно изложена и освещена".

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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