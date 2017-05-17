Прокуратура закінчила розслідування щодо "бурштинової мафії" Рівненщини
Прокуратура закінчила досудове розслідування щодо так званої "рівненської бурштинової мафії" на чолі із екс-заступником обласного прокурора.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Досудове слідство про Рівненську бурштинову мафію на чолі із екс-заступником обласного прокурора завершено. Справа передана до Печерського суду", - написав він.
Як відомо, у липні 2016 року пройшли масові обшуки у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.
Поліція тоді повідомила, що під час обшуків вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.
У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.
Також був затриманий і арештований тодішній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик.
Пізніше Луценко ухвалив рішення про звільнення прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.
Українська правда