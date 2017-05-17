Прокуратура закончила расследование по "янтарной мафии" Ровенщины

Прокуратура закончила досудебное расследование по так называемой "ровенской янтарной мафии" во главе с экс-заместителем областного прокурора.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



"Досудебное следствие про ровненскую янтарную мафию во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено. Дело передано в Печерский суд", - написал он.



Как известно, в июле 2016 прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.



Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.



В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.



Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.



Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.



Украинская правда