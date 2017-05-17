Интернет ассоциация просит объяснений по новым санкциям

Интернет ассоциация Украины просит власти, СБУ и госспецсвязь как можно скорее предоставить разъяснения о методах применения введенных против ряда интернет-порталов санкций.



Об этом говорится в письме ассоциации, обнародованном на сайте ИнАУ.



Компания в частности интересуется, на всех ли операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет в рамках государства, распространяются требования запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисам, определенным в приложении 2 к решению СНБО, или такой вид ограничительного мероприятия (санкции) должен выполняться только юридическим лицом, указанным в соответствующем пункте.



Если ограничительная мера в виде запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к определенным ресурсам/сервисам касается всех операторов и провайдеров, Интернет ассоциация просит разъяснить механизмы выполнения санкций.



ИнАУ просит также назвать дату, с которой Интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к определенным ресурсам, а также виды и пределы ответственности Интернет-провайдеров, установленные действующим законодательством, за невыполнение или ненадлежащее выполнение запрета предоставления услуг по доступу к ресурсам.



"Обращаясь к государственным органам, ИнАУ неоднократно отмечала, что действующее законодательство в сфере телекоммуникаций очень отстало от требований европейского законодательства и тех взаимоотношений, которые нуждаются в урегулировании и должны отвечать вызовам современности, требованиям государственных органов и одновременной защите прав и интересов общества в доступе к информации", – говорится также в письме.



Как известно, в состав Интернет ассоциации Украины входит более 190 субъектов хозяйствования, которые предоставляют телекоммуникационные услуги, в т.ч. услуги доступа к сети Интернет.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО заявили, что ответственность за реализацию указа возложена на СБУ, НБУ и Кабмин. А в СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины. По телефону в этом ведомстве отказались предоставить любые комментарии.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что по украинскому законодательству блокировка любых интернет-ресурсов возможна только в судебном порядке.

Служба безопасности Украины заявила, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки российских интернет-ресурсов.

Украинская правда