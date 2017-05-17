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Гройсман хоче ухвалення закону про пенсійну реформу до канікул Ради

Середа, 17 травня 2017, 13:27
Гройсман хоче ухвалення закону про пенсійну реформу до канікул Ради

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає президента Петра Порошенка швидше скликати Раду реформ для схвалення проекту закону про реформу пенсійної системи.

Про це він заявив, доповідаючи на засіданні уряду 17 травня і представивши основні параметри нововведень, які пропонує уряд.

"Після розгляду цього питання урядом зараз я хотів би, щоб ми направили цей законопроект до Ради реформ, щоб ми спільно з коаліцією, президентом ще раз його розглянули – і, відповідно, після того направили в парламент для остаточного ухвалення", – сказав прем’єр.

"Після ухвалення цього закону я беру на себе повну відповідальність за впровадження цього закону і позитивний результат для українських пенсіонерів. Готовий нести за це абсолютно повністю свою персональну політичну відповідальність", – заявив він.

Гройсман наголосив, що треба запровадити систему справедливого пенсійного забезпечення.

"Буду просити президента якомога швидше призначити Раду реформ для того, щоб ми змогли – я би дуже хотів цього – розглянути пенсійну систему (реформу – ред.) і ухвалити її в Верховній Раді до чергових канікул парламенту", – сказав він.

"Ми за ці місяці підготуємося до того, щоб із 1 жовтня провести ці нарахування – і щоб 9 мільйонів українців отримали підвищені пенсії, як перші кроки відновлення соціальної справедливості", – зазначив прем’єр.

Він запропонував підтримати цей проект закону і направити його до Ради реформ для розгляду.

Гройсман додав, що обіцяв запропонувати цей законопроект до кінця травня – і зараз він має бути підтриманий. Врешті Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу.

Прем'єр також повідомив, що запрацював сайт Pensii2017.info, на якому буде й інформація про новації.

З 1 жовтня 2017 року уряд планує підвищити та "осучаснити" пенсії. Зараз на це вже накопичено 7,9 млрд грн., очікується, що ще щонайменше 4 млрд грн буде. А на 2018 рік потреба додаткових надходжень складе понад 30,6 млрд грн.

Від ініціатив уряду має почати скорочуватися дефіцит Пенсійного фонду, вважає прем’єр.

Гройсман зазначив, що треба повернути диференціацію пенсій відповідно до часу, який людина працювала. Вік виходу на пенсію не зміниться, але зміниться врахування пенсійного стажу. Відсутність страхового стажу можна буде компенсувати.

На важких роботах буде доплата для працедавців – і люди зможуть достроково вийти на пільгову пенсію.

Прем’єр повідомив, що з 1 січня 2019 року пропонується другий рівень накопичувальної системи для шахтарів: молодим шахтарям (до 35 років) буде відкрито персональні рахунки у Пенсійному фонді, з яких вони згодом отримуватимуть пенсію.

За декілька років середня зарплата в Україні може суттєво зрости – в тому числі, для вчителів і медиків, сказав також Гройсман.

Пропонується скасувати оподаткування пенсій: пенсіонер зможе працювати – і отримувати повну зарплату і 100% осучасненої пенсії, нагадав пропозицію прем’єр.

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Олена Рощенко, УП

Теми: пенсіїреформиГройсманКабінет міністрів
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