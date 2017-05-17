Гройсман хочет принятия закона о пенсионной реформе до каникул Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает президента Петра Порошенко поскорее созвать Совет реформ для одобрения проекта закона о реформе пенсионной системы.

Об этом он заявил, докладывая на заседании правительства 17 мая и представив основные параметры нововведений, которые предлагает правительство.

"После рассмотрения этого вопроса правительством сейчас я хотел бы, чтобы мы направили этот законопроект в Совет реформ, чтобы мы совместно с коалицией, президентом еще раз его рассмотрели – и, соответственно, после того направили в парламент для окончательного принятия", – сказал премьер.

"После принятия этого закона я беру на себя полную ответственность за внедрение этого закона и позитивный результат для украинских пенсионеров. Готов нести за это абсолютно полностью свою персональную политическую ответственность", – заявил он.

Гройсман подчеркнул, что надо ввести систему справедливого пенсионного обеспечения.

"Буду просить президента как можно скорее назначить Совет реформ для того, чтобы мы смогли – я бы очень хотел этого – рассмотреть пенсионную систему (реформу – ред.) и принять ее в Верховной Раде до очередных каникул парламента", – сказал он.

"Мы за эти месяцы подготовимся к тому, чтобы с 1 октября провести эти начисления – и чтобы 9 миллионов украинцев получили повышенные пенсии, как первые шаги восстановления социальной справедливости", – отметил премьер.

Он предложил поддержать этот проект закона и направить его в Совет реформ для рассмотрения.

Гройсман добавил, что обещал предложить этот законопроект до конца мая – и сейчас он должен быть поддержан. В итоге Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Премьер также сообщил, что заработал сайт Pensii2017.info, на котором будет и информация о новациях.

Pension Reform (PDF)

Pension Reform (Text)

С 1 октября 2017 года правительство планирует повысить и "осовременить" пенсии. Сейчас на это уже накоплено 7,9 млрд грн., ожидается, что еще как минимум 4 млрд грн будет. А на 2018 год потребность дополнительных поступлений составит более 30,6 млрд грн.

От инициатив правительства должен начать сокращаться дефицит Пенсионного фонда, считает премьер.

Гройсман отметил, что надо вернуть дифференциацию пенсий в зависимости от времени, которое человек работал. Возраст выхода на пенсию не изменится, но изменится учет пенсионного стажа. Отсутствие страхового стажа можно будет компенсировать.

На тяжелых роботах будет доплата для работодателей – и люди смогут досрочно выйти на льготную пенсию.

Премьер сообщил, что с 1 января 2019 года предлагается второй уровень накопительной системы для шахтеров: молодым шахтерам (до 35 лет) будут открыты персональные счета в Пенсионном фонде, с которых они позже будут получать пенсию.

Через несколько лет средняя зарплата в Украине может существенно возрасти – в том числе, для учителей и медиков, сказал также Гройсман.

Предлагается отменить налогообложение пенсий: пенсионер сможет работать – и получать полную зарплату и 100% осовремененной пенсии, напомнил предложение премьер.

Структура пенсійного забезпечення незрозуміла – з 12 млн 8 млн. пенсіонерів отримує – 1312 грн (і це з травня) і живуть за межею бідності pic.twitter.com/a77fAWam8a — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

В 2012 році було проведено осучаснення пенсій по показниках 2007 року. Тож ті, хто вийшов на пенсію раніше, стають все біднішими. pic.twitter.com/Zjefu2SHhV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

Для тих,хто вже на пенсії і нових пенсіонерів запровадимо новий підхід.Втричі піднімаємо цифри розрахунку.Це дасть реальне підвищення пенсій pic.twitter.com/6t7jaHQJMS — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

Сплачуєш менше – отримуєш більше – це і формувало дефіцит пенсійного фонду. Ми не допустимо краху системи. pic.twitter.com/kq8o0M16eE — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

Оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів буде скасовано. Пенсіонер може працювати і отримувати 100% пенсії – людина її заробила. pic.twitter.com/lnUHh8tqMS — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

Ми наближаємо терміни підвищення соцстандартів. Замість 1 грудня буде проведено 1 жовтня. pic.twitter.com/7WdiqPrURq — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

У мене завжди запитують: звідки взяли гроші? Щодо фінансової основи #пенсійнареформа pic.twitter.com/vHDzHlgVHA — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 17, 2017

Читайте также:

Гройсман о пенсиях: Надо учитывать стаж и преодолеть дефицит



Премьер рассказал, на сколько вырастут пенсии после реформы



Алена Рощенко, УП