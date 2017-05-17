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Кучма: Бойовики затягують процес обміну через юридичне питання

Середа, 17 травня 2017, 15:19

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявляє, що є юридична проблема у процесі верифікації  і обміну заручниками.

Про це він заявив у середу, повідомляють Українські новини.

"Величезну роботу зробили з верифікації. Але є одна проблема, щодо якої ми розійшлися (у думці). 160 людей, які зараз на волі, практично вільні, хоча деякі з умовним строком сказали, що туди не поїдуть (на не підконтрольну Україні територію). По всіх в'язницях команда проїхала 14 тис. км і отримала підписи, що вони не хочуть їхати", - сказав він.

"Ми ж не маємо права стукати й просити написати заяву. Це питання юридично-правове. А вони (бойовики) це використовують, щоб затягти цей процес і не звільняти всіх цих людей... Є великий крок у цьому напрямі, але кінцевий результат ми поки не отримали. Я впевнений, що ми дотиснемо", - сказав Кучма.

Відповідаючи на запитання про те, коли може бути остаточно погоджено списки й відбудеться обмін, Кучма зазначив, що це неможливо спрогнозувати.

Як повідомлялося, українська сторона в тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки й співробітництва в Європі - Росія) наполягає на негайному узгодженні списку громадян, стосовно яких підтверджено їх відмову від переміщення на територію окремих районів Донецької й Луганської областей у рамках обміну заручниками, а також на узгодженні дати звільнення заручників.

Теми: Мінські угоди
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