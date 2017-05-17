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Кучма: Боевики затягивают процесс обмена из-за юридического вопроса

Среда, 17 мая 2017, 15:19

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявляет, что есть юридическая проблема в процессе верификации и обмена заложниками.

Об этом он заявил в среду, сообщают Украинские новости.

"Огромную работу сделали верификации. Но есть одна проблема, по которой мы разошлись (в уме). 160 человек, которые сейчас на свободе, практически свободны, хотя некоторые с условным сроком сказали, что туда не поедут (на неподконтрольные Украине территории) . По всем тюрьмам команда проехала 14 тыс. км и получила подписи, что они не хотят ехать", - сказал он.

"Мы же не имеем права стучать и просить написать заявление. Этот вопрос юридически-правовой. А они (боевики) это используют, чтобы затянуть этот процесс и не увольнять всех этих людей ... Есть большой шаг в этом направлении, но конечный результат мы пока не получили. Я уверен, что мы дожмем ", - сказал Кучма.

Отвечая на вопрос о том, когда могуть быть окончательно согласованs списки и произойдет обмен, Кучма отметил, что это невозможно спрогнозировать.

Как сообщалось, украинская сторона в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) настаивает на немедленном согласовании списка граждан, в отношении которых подтвержден их отказ от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками, а также на согласовании даты освобождения заложников.

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Темы: Минские соглашения
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