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Україна ініціюватиме вибірковий підхід всередині "Східного партнерства"

Середа, 17 травня 2017, 19:53

Київ буде пропонувати Європейському союзу перейти на диференційований підхід в рамках проекту "Східне партнерство".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в Страсбурзі.

"Я вважаю, що прийшов час подумати про ефективну диференціацію всередині "Східного партнерства". Оскільки не можуть країни, у яких є асоціація і безвізовий режим, робити те ж саме, що і країни, які абсолютно не прагнуть ні зараз, ні в майбутньому до євроінтеграції", - сказав він.

"Тому саміт ("Східного партнерства"), який відбудеться в листопаді цього року, повинен здійснити кроки в цьому напрямку", - пояснив Клімкін.

За його словами, проект "Східне партнерство" має існувати і далі, оскільки він включає важливе співробітництво в транспортній, енергетичній та інших сферах.

"Але в рамках цього "Східного партнерства", географічний підхід може формально й існує, як певна платформа, але він повинен закінчитися. І кожен учасник "Східного партнерства" має сприйматися, виходячи зі своїх досягнень", - сказав міністр.

За словами Клімкіна, саміт "Східного партнерства" в листопаді поточного року "повинен стати певною межею в тому сенсі, що повинен бути здійснений індивідуальний підхід".

"Адже ми реально виконали основну логіку "Східного партнерства". Ми залишаємо там практичні речі і шукаємо далі", - сказав він.

Також Клімкін поінформував, що обговорював це питання на комітеті міністрів закордонних справ Євросоюзу в понеділок.

"Не може бути так, щоб одні й ті ж завдання ставили Україні та Вірменії в рамках "Східного партнерства", не може бути так, щоб нам були виділені одні і ті ж ресурси, в тому числі фінансові. Тому я в понеділок розмовляв про те , щоб була нова якість допомоги для України в рамках цього проекту", - сказав міністр.

Глава українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що Україна повинна отримати додаткову допомогу Євросоюзу на зміцнення своїх інституцій. "Я маю на увазі допомогу в широкому сенсі: не одному-двом-трьом міністерствам, а зміцнити місцеве самоврядування за допомогою європейського досвіду, зміцнити профспілки і перебудувати всю систему", - сказав Клімкін.

Міністр додав, що переговори з цього питання з Євросоюзом триватимуть і наступного тижня відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС за участю міністрів країн "Східного партнерства".

"Я хочу на основі тих пропозицій, які вже озвучив, використовувати цю зустріч для того, щоб дати поштовх такій дискусії, і після річної паузи, вже з естонським головуванням (в ЄС), до саміту в листопаді вийти на якесь бачення того, як це можна реалізувати", - сказав Клімкін.

Теми: ЄСКлімкін
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