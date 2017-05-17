Украина будет инициировать избирательный подход внутри "Восточного партнерства"

Киев будет предлагать Европейскому союзу перейти на дифференцированный подход в рамках проекта "Восточное партнерство".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Страсбурге.



"Я считаю, что наступило время подумать об эффективной дифференциации внутри "Восточного партнерства". Поскольку не могут страны, у которых есть ассоциация и безвизовый режим, делать то же самое, что и страны, которые абсолютно не стремятся ни сейчас, ни в будущем к евроинтеграции", - сказал он.



"Поэтому саммит ("Восточного партнерства"), который состоится в ноябре этого года, должен осуществить шаги в этом направлении", - пояснил Климкин.



По его словам, проект "Восточное партнерство" должен существовать и дальше, поскольку он включает важное сотрудничество в транспортной, энергетической и других сферах.



"Но в рамках этого "Восточного партнерства", географический подход может формально и существует, как определенная платформа, но он должен закончиться. И каждый участник "Восточного партнерства" должен восприниматься исходя из своих достижений", - сказал министр.



По словам Климкина, саммит "Восточного партнерства" в ноябре текущего года "должен стать определенной гранью в том смысле, что должен быть осуществлен индивидуальный подход". "Ведь мы реально выполнили основную логику "Восточного партнерства". Оставляем там практические вещи и ищем дальше", - сказал он.



Также Климкин проинформировал, что обсуждал этот вопрос на комитете министров иностранных дел Евросоюза в понедельник.



"Не может быть так, чтобы одни и те же задачи ставили Украине и Армении в рамках "Восточного партнерства", не может быть так, чтобы нам были выделены одни и те же ресурсы, в том числе финансовые. Поэтому я в понедельник разговаривал о том, чтобы было новое качество помощи для Украины в рамках этого проекта", - сказал министр.



Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что Украина должна получить дополнительную помощь Евросоюза на укрепление своих институций. " Я имею в виду помощь в широком смысле: не одному-двум-трем министерствам, а укрепить местное самоуправление с помощью европейского опыта, укрепить профсоюзы и перестроить всю систему", - сказал Климкин.



Министр добавил, что переговоры по этому вопросу с Евросоюзом будут продолжаться и на следующей неделе состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС при участии министров стран "Восточного партнерства".



"Я хочу на основе тех предложений, которые уже озвучил, использовать эту встречу для того, чтобы дать толчок такой дискуссии и после летней паузы, уже с эстонским председательством (в ЕС) до саммита в ноябре вышли на какое-то видение того, как это можно реализовать", - сказал Климкин.