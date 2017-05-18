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Російські СУ-24 пролетіли біля голландського фрегата

Четвер, 18 травня 2017, 02:27

Два російські винищувачі СУ-24 16 травня тричі пролетіли біля голландського фрегата Evertsen, що йде в Балтійському морі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Відзначається, що проліт не представляв загрози, проте два винищувачі ВПС Швеції були підняті в повітря і супроводили російські винищувачі.

Evertsen в даний час є частиною першої постійної військово-морської групи НАТО.

Як говориться в повідомленні, ситуація в сфері безпеки на східному кордоні НАТО погіршилася в останні роки.

Теми: РосіяНАТО
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