Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские СУ-24 пролетели возле голландского фрегата

Четверг, 18 мая 2017, 02:27

Два российских истребителя СУ-24 16 мая трижды пролетели возле голландского фрегата Evertsen, идущим в Балтийском море.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Отмечается, что пролет не представлял угрозы, однако два истребителя ВВС Швеции были подняты в воздух и сопроводили российские истребители.

Evertsen в настоящее время является частью первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Как говорится в сообщении, ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО ухудшилась в последние годы.

Темы: РосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Росcия
Возле Британии перехватили два военных самолета РФ
Созданная в оккупированном Крыму ЧВК "Конвой" получила сотни миллионов рублей от ВТБ и структур Ротенберга – СМИ
Гутцайт: Украина будет выступать на Олимпиаде даже при участии спортсменов РФ под нейтральным флагом
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: