Российские СУ-24 пролетели возле голландского фрегата
Четверг, 18 мая 2017, 02:27
Два российских истребителя СУ-24 16 мая трижды пролетели возле голландского фрегата Evertsen, идущим в Балтийском море.
Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.
Отмечается, что пролет не представлял угрозы, однако два истребителя ВВС Швеции были подняты в воздух и сопроводили российские истребители.
Evertsen в настоящее время является частью первой постоянной военно-морской группы НАТО.
Как говорится в сообщении, ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО ухудшилась в последние годы.