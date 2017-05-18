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Перелома залишився на волі під особисту поруку

Четвер, 18 травня 2017, 03:08

Апеляційний суд Києва залишив в силі запобіжний захід для першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи, який був відпущений під особисту поруку деяких народних депутатів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Таким чином залишилося без змін рішення слідчого судді Солом'янського суду від 22 квітня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива НАБУ про застосування щодо Переломи запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як відомо, 20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Теми: судНафтогаз
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