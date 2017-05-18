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Гройсман закликав вшанувати хвилиною мовчання жертв кримської депортації

Четвер, 18 травня 2017, 11:17

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає українців вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про загиблих кримських татар під час депортації 1944 року.

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, опублікованому на сайті Кабінету міністрів.

"Закликаю усіх співвітчизників сьогодні хвилиною мовчання вшанувати пам’ять про загиблих кримських татар та інших народів Криму під час депортації 1944 року", - заявив голови уряду.

Він нагадав, що 18 травня 1944 року сталінський режим розпочав депортацію кримськотатарського народу з Криму до інших республік СРСР. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб. Майже половина з них загинули ще в дорозі від нелюдських умов перевезення чи вже на місці заслання.

"Сьогодні кримськотатарський народ спіткала нова біда. В окупованому Криму відбуваються переслідування і цькування кримськотатарських активістів, забороняються мирні зібрання, окупаційна влада не дозволяє вшановувати пам’ять жертв депортації…. Кримські татари вкотре опинилися перед смертельною загрозою", - йдеться у зверненні.

Прем'єр зауважив, що біду кримських татар розділяє весь український народ, який не дозволить знущатися зі свої співвітчизників.

"Ми ніколи не зрадимо своїх кримськотатарських братів і пліч-о-пліч з ними боротимемося за життя, гідність та свободу наших народів. Разом ми обов’язково переможемо!" – підкреслив прем'єр-міністр.

Раніше у четвер голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рефат Чубаров з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу виступив з трибуни Верховної Ради. Там, серед іншого, він назвав дії президента РФ Володимира Путіна в Криму продовженням репресій радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Українська правда

Теми: Кримкримські татариГройсман
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