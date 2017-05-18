Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Ми сповнені рішучості повернути окупований Крим

Четвер, 18 травня 2017, 12:25

Президент Петро Порошенко запевняє, що українська влада всіма силами намагається визволити Крим із російської окупації.

Про це йдеться у його зверненні до українського народу у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу, повідомляє прес-служба президента.

"Ми сповнені рішучості політико-дипломатичним шляхом повернути окупований Крим, який, беззаперечно, був і залишається невід’ємною частиною України", - заявив голова держави.

"Україна й надалі з допомогою солідарної міжнародної спільноти послідовно захищатиме права і свободи усіх українських патріотів, підтримуватиме спротив загарбникам та їх найманцям", - додав він.

Порошенко також висловив сподівання, що Верховна Рада зробить усе можливе у питанні визначення і законодавчого закріплення формату кримськотатарської автономії у Криму.

"Після внесення пропозицій Конституційною комісією я готовий виступити з відповідною законодавчою ініціативою", - підкреслив український лідер.

Як відомо, 18 травня в Україні відмічають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

0 18:00 у четвер на Майдані Незалежності в Києві розпочнеться молитва на згадку про жертв депортації 1944 року в Криму.

Українська правда

Теми: ПорошенкоКримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: