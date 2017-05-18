Порошенко: Мы полны решимости вернуть оккупированный Крым

Президент Петр Порошенко уверяет, что украинская власть всеми силами пытается освободить Крым от российской оккупации.

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу в связи с Днем борьбы за права крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба президента.

"Мы полны решимости политико-дипломатическим путем вернуть оккупированный Крым, который, безусловно, был и остается неотъемлемой частью Украины", - заявил глава государства.

"Украина и в дальнейшем с помощью солидарной международного сообщества будет последовательно защищать права и свободы всех украинских патриотов, поддерживать сопротивление захватчикам и их наемникам", - добавил он.

Порошенко также выразил надежду, что Верховная Рада сделает все возможное в вопросе определения и законодательного закрепления формата крымскотатарской автономии в Крыму.

"После внесения предложений Конституционной комиссией я готов выступить с соответствующей законодательной инициативой", - подчеркнул украинский лидер.

Как известно, 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В 18:00 в четверг на Майдане Независимости в Киеве начнется молитва в память о жертвах депортации 1944 года в Крыму.

Украинская правда