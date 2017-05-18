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Прокурор звинуватив адвокатів Януковича в маніпуляціях

Четвер, 18 травня 2017, 13:48

Представник державного обвинувачення у справі екс-президента Віктора Януковича Руслан Кравченко звинувачує захист Януковича у маніпуляціях.

Про це він заявив на брифінгу у четвер після суду.

"Все суспільство в лапках "побачило", як Янукович хоче приймати участь у засіданнях.

Всі заяви Януковича про відео конференцію були направлені лише на затягування процесу. Йому було  запропоновано три варіанту зв'язку, але він своїм правом не скористався", - зазначив він.

"Щодо заяв адвокатів, що ростовський суд чекав на дозвіл Оболонського райсуду включення Януковича.  Всі заяви лише направлені на маніпулювання думкою суспільства", - сказав Кравченко.

Також прокурор звинуватив адвокатів Януковича у затягуванні через прохання про перенесення судового засідання у четвер.

"Захисникам були раніше зроблені фотокопії всіх матеріалів", - сказав він.

Як відомо, Оболонський райсуд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича до 10 години 29 травня.

Раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

Однак Ростовський суд заявив, що має отримати звернення від Оболонського суду для того, аби організувати відеозв'язок. 

Проте Оболонський райсуд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Українська правда

Теми: Януковичсуд
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