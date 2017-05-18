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Силовики зможуть затримати Януковича після вироку суду – ГПУ

Четвер, 18 травня 2017, 15:24

Генеральна прокуратура заявляє, що українські правоохоронці здатні затримати і доставити в Україну колишнього президента Віктора Януковича після обвинувального вироку суду.

Про це на брифінгу в четвер повідомив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, передають "Українські новини".

"Якщо буде обвинувальний вирок суду, то я вважаю, що українські правоохоронці здатні виконати рішення суду, затримати і доставити Януковича, щоб він відбував покарання в Україні", – заявив він.

При цьому прокурор зазначив, що Генпрокуратура неодноразово надсилала доручення Генпрокуратурі РФ у справі Януковича і жодне з них не було виконано.

У той же час російська Генпрокуратура надсилала українським колегам повідомлення, що готова виконувати доручення.

Як відомо, захист екс-президента наполягає на тому, що підстав для заочного засудження їх підзахисного в справі про державну зраду немає.

У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Як відомо, 1 березня 2014 року Янукович звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести в Україну війська Російської Федерації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсудГенпрокуратура
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