Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики способны задержать Януковича после приговора суда – ГПУ

Четверг, 18 мая 2017, 15:24

Генеральная прокуратура заявляет, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.

Об этом на брифинге в четверг сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передают "Українські новини".

"Если будет обвинительный приговор суда, то я считаю, что украинские правоохранители способны выполнить решение суда, задержать и доставить Януковича, чтобы он отбывал наказание в Украине", – заявил он.

При этом прокурор отметил, что Генпрокуратура неоднократно направляла поручения Генпрокуратуре РФ по делу Януковича и ни одно из них не было выполнено.

В то же время российская Генпрокуратура присылала украинским коллегам сообщения, что готова выполнить поручения.

Как известно, защита экс-президента настаивает на том, что оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет.

В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

Как известно, 1 марта 2014 Янукович обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украине войска Российской Федерации.

Темы: ЯнуковичсудГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: