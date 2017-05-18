Силовики способны задержать Януковича после приговора суда – ГПУ
Генеральная прокуратура заявляет, что украинские правоохранители способны задержать и доставить в Украину бывшего президента Виктора Януковича после обвинительного приговора суда.
Об этом на брифинге в четверг сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передают "Українські новини".
"Если будет обвинительный приговор суда, то я считаю, что украинские правоохранители способны выполнить решение суда, задержать и доставить Януковича, чтобы он отбывал наказание в Украине", – заявил он.
При этом прокурор отметил, что Генпрокуратура неоднократно направляла поручения Генпрокуратуре РФ по делу Януковича и ни одно из них не было выполнено.
В то же время российская Генпрокуратура присылала украинским коллегам сообщения, что готова выполнить поручения.
Как известно, защита экс-президента настаивает на том, что оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет.
В Генпрокуратуре отмечают, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.
Как известно, 1 марта 2014 Янукович обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украине войска Российской Федерации.