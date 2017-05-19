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Флинн не выполнит предписание Сената передать информацию о связях с РФ

Пятница, 19 мая 2017, 02:59

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн не будет выполнять официальные предписания Комитета по вопросам разведки Сената США, который обязывает его передать все документы и записи о связи с РФ.

Об этом заявил адвокат Флинна Роберт Кельнер, сообщает CBS News.

Председатель комитета Ричард Берр и старший член комитета Марк Уорнер пока определяют дальнейшие действия после того, как Флинн проигнорировал их запрос от 10 мая о предоставлении документов о его сотрудничестве с представителями российского правительства.

Как сообщалось Флинн получил от комитета по разведке требование в виде повестки, которая обязывает передать все электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами.

Непредоставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу, что, в свою очередь, грозит штрафом или лишением свободы.

Ранее комитет по разведке отверг просьбу Флинна предоставить ему иммунитет в обмен на дачу показаний по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.

Также недавно СМИ сообщили, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Темы: ТрампСШАРосcия
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