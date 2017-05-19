Гройсман про 25 років стажу: На трудову пенсію треба заробити

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не вважає трудовий стаж у 25 чи навіть 35 років надто великим.

Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради 19 травня під час години уряду.

"Я чув, що говорять, що 25 років трудового стажу – це дуже погано. Друзі, 25 років трудового стажу – це трудова пенсія, на неї треба заробити! І мільйони українців, я це стверджую, абсолютна більшість усе життя заробляли на свою пенсію, але, на превеликий жаль, ні в кого з політичних еліт тоді, коли формували цю систему, не вистачило політичної волі зробити справедливу систему", – заявив Гройсман.

За його словами, людина на пенсії живе в середньому 18 років. І якщо людина не має пенсійного стажу, вона повинна отримувати інший платіж – соціальну допомогу держави.

"Не треба забрати в одного пенсіонера, який усе життя працював, і віддати іншому, який не працював. Якщо по здоров'ю – є пенсія з інвалідності. Але якщо людина байдикувала, не хотіла працювати або займалася прихованою роботою, звісно, вона не може бути в таких же умовах. Ми діємо в інтересах людини праці", – заявив прем’єр.

За його словами, "35-річні внески в Пенсійний фонд будуть дорівнювати тому, що людина буде отримувати щомісяця по оновлених пенсіях".

Гройсман запевнив, що пенсійний вік дорівнюватиме 60 років – підвищення не буде.

"Мені сьогодні 39 років, я маю трудового стажу майже 23 роки. Для того, щоб досягти 25-річного або навіть 35-річного трудового стажу, мені виповниться 51 рік – мені ще треба буде 9 років працювати до пенсії. Кожна людина, яка працює, має достатньо стажу, щоб отримати відповідну пенсію", – сказав він.

Прем’єр також упевнений, що завдяки цій реформі "протягом 7-10 років ми вийдемо на нульовий дефіцит Пенсійного фонду".

Він додав, що вдасться наблизити підвищення соціальних стандартів на три місяці – з 1 жовтня, а не з 1 грудня наступного року.

"Ми закладаємо в цю систему автоматичне осучаснення пенсій кожного року: не менше 50% зростання середньої заробітної плати, не менше 50% від інфляції. Більше може бути, але менше 50% – ніколи", – заявив Гройсман.

"З 1 жовтня, коли ви ухвалите цю реформу, 9 мільйонів… отримають вже вищу пенсію", – наголосив він.

За словами прем’єра, ця реформа відкриває шлях до накопичувальної системи і до підвищення пенсій військовослужбовцям.

Гройсман закликав депутатів підтримати пенсійну реформу, не залежно від політичної приналежності.

Депутат "Самопомочі" Роман Семенуха під час запитань заявив, що "запропоноване підвищення страхового стажу – це прихований спосіб підвищення пенсійного віку".

Гройсман заперечив: "Якщо у вас є 25 років пенсійного стажу і законом передбачено, що ви вийдете на пенсію в 60 років – то ви в скільки вийдете на пенсію? В 60. А якщо буде збільшено пенсійний вік, наприклад, до 63 років – то це означатиме, що у вас є 25-річний пенсійний стаж, а ви маєте ще 3 роки працювати".

Він додав, що "людина, яка має стажу 25 років і більше, має отримувати більшу пенсію, ніж той, хто має стажу 10 років і 15 років".

Олена Рощенко, УП, доповнено

