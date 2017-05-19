Гройсману натякнули, що він дещо приховує про пенсійну реформу

Коефіцієнт нарахування пенсій у найближчі три роки становитиме 1,35 в разі ухвалення пенсійної реформи, запропонованої урядом.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи у парламенті на запитання депутатів.

Депутат "Самопомочі" Роман Семенуха під час запитань до уряду просив прем’єра оприлюднити коефіцієнт розрахунку пенсій на 2018-2020 роки, математичні викладки на 5 і 20 років, а також коли відбудеться публічний аудит Пенсійного фонду.

Гройсман сказав, що коефіцієнт нарахування пенсій у 2018-му, 2019-му й 2020 році становитиме 1,35, а розрахунки уряду показують спроможність цієї реформи.

У свою чергу, Олександра Кужель із фракції "Батьківщина" зазначила, що її фракція професійно займається пенсійною реформою.

"Я Вам ще місяць тому пропонувала допомогу, але нас жодного разу не запросили. Я повністю підтримую "Самопоміч", пана Семенуху, в тих питаннях, у яких ми розбираємося й знаємо те, що під наперстками лежить – і знаємо, що таке коефіцієнт 1,35, розуміємо, що таке "страховий стаж" і "трудовий стаж", – сказала вона.

"У нас є пропозиції. Якщо ви хочете дійсно прийняти гарну пенсійну реформу, ми готові з понеділка чи й з завтрашнього дня сідати й працювати з документами. В іншому випадку, якщо через коліна, – я не впевнена (що депутати підтримують – ред.). Хоча пенсійну реформу треба робити", – додала Кужель.

"У нас є фахові розрахунки й пропозиції – разом із "Самопоміччю" ми готові сідати з вами, але не в залі Верховної Ради, а за робочий стіл, а тут уже приймати готові рішення", – заявила вона

Гройсман відповів: "Ми як уряд абсолютно відкриті до діалогу, до дискусії. На жаль, ми багато працювали в різних сферах, але коли доходить до підтримки й голосування – ви все рівно не голосуєте. Суть навіть не в тому. Я готовий дискутувати".

"Це реформа не через коліно! Це реформа через розум і через серце, бо люди десятиріччями не можуть страждати далі. На пенсії люди страждають", – заявив він.

"Я не можу згадати, коли в людей була нормальна пенсія. Моя бабця у 90-х роках отримувала пенсію 40 із чимось гривень – це знущання! – при тому, що всі збагачувалися на мільярди", – додав прем'єр.

Він переконаний в очевидності того, що уряд збалансував систему.

"Будь ласка, все, що буде на краще, ми будемо підтримувати. Але не забувайте, що там є дефіцит, що система має бути справедливою, що ми маємо забезпечити повагу до людей праці – і це головні пріоритети… Там і скасування оподаткування пенсій, тобто пониження пенсії для пенсіонерів, які працюють", – сказав Гройсман

Він наголосив, що обговорювати пенсійну реформу будуть ще на Раді реформ.

Олена Рощенко, УП