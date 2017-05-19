Гройсману намекнули, что он кое-что скрывает о пенсионной реформе

Коэффициент начисления пенсий в ближайшие три года будет составлять 1,35 в случае принятия пенсионной реформы, предложенной правительством.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

Депутат "Самопомочи" Роман Семенуха во время вопросов к правительству просил премьера обнародовать коэффициент расчетов пенсий на 2018-2020 годы, математические выкладки на 5 и 20 лет, а также когда состоится публичный аудит Пенсионного фонда.

Гройсман сказал, что коэффициент начисления пенсий в 2018-м, 2019-м и 2020 годах составит 1,35, а расчеты правительства показывают состоятельность этой реформы.

В свою очередь, Александра Кужель из фракции "Батькивщина" отметила, что ее фракция профессионально занимается пенсионной реформой.

"Я Вам еще месяц назад предлагала помощь, но нас ни разу не пригласили. Я полностью поддерживаю "Самопомич", господина Семенуху, в тех вопросах, в которых мы разбираемся и знаем то, что под наперстками лежит – и знаем, что такое коэффициент 1,35, понимаем, что такое "страховой стаж" и "трудовой стаж", – сказала она.

"У нас есть предложения. Если вы хотите действительно принять хорошую пенсионную реформу, мы готовы с понедельника или и с завтрашнего дня садиться и работать с документами. В другом случае, если через колено, – я не уверена (что депутаты поддержат – ред.). Хотя пенсионную реформу надо делать", – добавила Кужель.

"У нас есть профессиональные расчеты и предложения – вместе с партией "Самопомич" мы готовы садиться с вами, но не в зале Верховной Рады, а за рабочим столом, а здесь уже принимать готовые решения", – заявила она

Гройсман ответил: "Мы как правительство абсолютно открыты к диалогу, к дискуссии. К сожалению, мы много работали в разных сферах, но когда доходит до поддержки и голосования – вы все равно не голосуете. Суть даже не в том. Я готов дискутировать".

"Это реформа не через колено! Это реформа через разум и через сердце, потому что люди десятилетиями не могут страдать дальше. На пенсии люди страдают", – заявил он.

"Я не могу вспомнить, когда у людей была нормальная пенсия. Моя бабушка в 90-х годах получала пенсию 40 с чем-то гривен – это издевательство! - при том, что все обогащались на миллиарды", – добавил премьер.

Он убежден в очевидности того, что правительство сбалансировало систему.

"Пожалуйста, все, что будет во благо, мы будем поддерживать. Но не забывайте, что там есть дефицит, что система должна быть справедливой, что мы должны обеспечить уважение к людям труда – и это главные приоритеты… Там и отмена налогообложения пенсий, то есть понижения пенсии для работающих пенсионеров", – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что обсуждать пенсионную реформу будут еще на Совете реформ.

Алена Рощенко, УП