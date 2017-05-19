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Ляшко каже, що Лозового використовують для шантажу політсили

П'ятниця, 19 травня 2017, 18:06

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що подання Генпрокуратури на зняття недоторканності Андрія Лозового має на меті зробити політичну силу більш гнучкою у переговорах із владою.

Про це він написав на своєму Facebook.

"Подання Луценка на Лозового - це розправа за нашу політичну позицію! Це чітко виражене політичне замовлення і імітація боротьби з корупцією замість того, щоб реально боротися з нею. На регіоналівських корупціонерів, які нанесли державі збитків на мільярди, Луценко подання не внесе ніколи. Бо регулярно бере у них гроші за те, що не чіпає", - заявив Ляшко.

Він назвав кілька причин, навіщо Луценко хоче позбавити Лозового недоторканності.

"Спроба залякати нас, щоб зробити "договороспособними". І кілька гінців від нього до мене підходили з пропозиціями домовитися. Я їх ввічливо послав, бо примушувати мене до "дружби" шантажем і погрозами нікому не вдасться. Не на того нарвалися!" - так Ляшко сформулював одну з причин.

Інша причина, на його думку, - "це політична розправа над Радикальною партією як опозиційною політичною силою".

"Я переконаний, що ці переслідування моєї команди здійснюються за вказівкою Президента Порошенка, чиїм кумом і ставлеником є Луценко. Я не виключаю, що це тиск на нашу фракцію, щоб ми голосували за грабіжницькі пенсійну та земельні "реформи" влади", - заявив нардеп.

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

У 2015 році Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда

Теми: Ляшко Олег
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