Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко говорит, что Лозового используют для шантажа политсилы

Пятница, 19 мая 2017, 18:06

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности Андрея Лозового имеет целью сделать политическую силу более гибкой в переговорах с властями.

Об этом он написал на своем Facebook.

"Представление Луценко на Лозового - это расправа за нашу политическую позицию! Это четко выраженный политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо того, чтобы реально бороться с ней. На регионаловских коррупционеров, которые нанесли государству ущерб на миллиарды, Луценко представление не внесет никогда. Потому что регулярно принимает от них деньги за то, что не трогает", - заявил Ляшко.

Он назвал несколько причин, зачем Луценко хочет лишить Лозового неприкосновенности.

"Попытка запугать нас, чтобы сделать "договороспособными". И несколько гонцов от него ко мне подходили с предложениями договориться. Я их вежливо послал, потому что принуждать меня к "дружбе" шантажом и угрозами никому не удастся. Не на того нарвались", - так Ляшко сформулировал одну из причин.

Другая причина, по его мнению, - "это политическая расправа над Радикальной партией как оппозиционной политической силой".

"Я убежден, что эти преследования моей команды осуществляются по указанию Президента Порошенко, чьим кумом и ставленником является Луценко. Я не исключаю, что это давление на нашу фракцию, чтобы мы голосовали за грабительские пенсионную и земельные "реформы" власти", - заявил нардеп.

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

В 2015 году Лозовой задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Украинская правда

Темы: Ляшко Олег
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: