Ляшко говорит, что Лозового используют для шантажа политсилы

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности Андрея Лозового имеет целью сделать политическую силу более гибкой в переговорах с властями.

Об этом он написал на своем Facebook.

"Представление Луценко на Лозового - это расправа за нашу политическую позицию! Это четко выраженный политический заказ и имитация борьбы с коррупцией вместо того, чтобы реально бороться с ней. На регионаловских коррупционеров, которые нанесли государству ущерб на миллиарды, Луценко представление не внесет никогда. Потому что регулярно принимает от них деньги за то, что не трогает", - заявил Ляшко.

Он назвал несколько причин, зачем Луценко хочет лишить Лозового неприкосновенности.

"Попытка запугать нас, чтобы сделать "договороспособными". И несколько гонцов от него ко мне подходили с предложениями договориться. Я их вежливо послал, потому что принуждать меня к "дружбе" шантажом и угрозами никому не удастся. Не на того нарвались", - так Ляшко сформулировал одну из причин.

Другая причина, по его мнению, - "это политическая расправа над Радикальной партией как оппозиционной политической силой".

"Я убежден, что эти преследования моей команды осуществляются по указанию Президента Порошенко, чьим кумом и ставленником является Луценко. Я не исключаю, что это давление на нашу фракцию, чтобы мы голосовали за грабительские пенсионную и земельные "реформы" власти", - заявил нардеп.

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.



Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.



В 2015 году Лозовой задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Украинская правда