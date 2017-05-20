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МінАТО: Поставки води в ОРЛО поки неможливі

Субота, 20 травня 2017, 03:28

Поставки питної води на окуповану територію Луганської області на даному етапі неможливі через заборгованість.

Про це йшла мова в ході наради, присвяченої ознайомленню з роботою КП "Попаснянський районний водоканал".

"Як відомо, протягом тривалого часу водоканал забезпечував водопостачанням споживачів ОРЛО, не отримуючи будь якої компенсації за її споживання. За цей час у підприємства накопичилася заборгованість за спожиті ресурси, в тому числі за електроенергію. За дамими керівництва КП, сума боргу за електроенергію складає 145 млн грн, відтак постачання питної води на непідконтрольну територію на даному етапі є неможливим", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підприємство забезпечує водою 50 тисяч людей на території Луганської області, підконтрольній українському уряду і 400 тисяч людей у тимчасово окупованих районах.

Теми: ЛНР
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