Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко в субботу проведет переговоры с Меркель

Суббота, 20 мая 2017, 06:03

В субботу, 20 мая, президент Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Германию, где проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"20 мая Президент Украины Петр Порошенко с однодневным рабочим визитом в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства Германии – в замке Мезеберг.

Ранее Порошенко заявлял, что накануне саммита стран G7 проведет переговоры с лидерами этих стран, во время которых поднимет вопрос продления санкций в отношении РФ не на шесть, а на 12 месяцев.

Темы: ПорошенкоМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: