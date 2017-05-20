Суд у справі Ільмі Умерова проведе перше засідання у закритому режимі

Попереднє засідання суду у кримінальній справі проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова відбудеться у закритому режимі.

Як зазначив на своїй Facebook-сторінці Умеров, відповідне повідомлення він отримав від помічника судді Анадрія Кулішова.

Засідання суду відбудеться 31 травня об 11: 00 у Сімферопольському районному суді на вул. К. Маркса.

Як відомо, Ільмі Умеров - кримський політв'язень, проти якого у травні 2016 року у анексованому Криму порушено справу "про заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR

Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая.

Згодом розгляд справи Умерова перенесли з бахчисарайського у сімферопольський суд.