Суд по делу Ильми Умерова проведет первое заседание в закрытом режиме

Предварительное заседание суда по уголовному делу против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова состоится в закрытом режиме.

Как сообщил на своей Facebook-странице Умеров, соответствующее уведомление он получил от помощника судьи Андрея Кулишова.

Заседание суда состоится 31 мая в 11:00 в Симферопольском районном суде на ул. К. Маркса.

Как известно, Ильми Умеров - крымский политзаключенный, против которого в мае 2016 года в аннексированном Крыму возбуждено дело "о призывах к развалу РФ" в эфире ATR

Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.

Позже рассмотрение дела Умерова перенесли из бахчисарайского в симферопольский суд.