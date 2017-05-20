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Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію

Субота, 20 травня 2017, 10:58

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію.

Про це 20 травня повідомили у прес-групі ОТУ "Луганськ". 

Зокрема, вночі з підконтрольного бойовикам н.п. Стаханів по силах АТО у Троїцькому випустили близько 20 снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град", згодом з окупованого Калинового бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

"Також противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Станиці Луганської та її околиці в районі розведення сил, що категорично заборонено "Мінськом", - зазначили у штабі АТО. 

За даними штабу, обстріли Збройних Сил України продовжились і на початку доби: по захисниках Троїцького та Новозванівки бойовики вели вогонь зі 152-мм ворожої артилерії. 

Теми: АТОзброяМінські угоди
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