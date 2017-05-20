Бойовики застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, застосували проти сил АТО "Гради" та важку артилерію.

Про це 20 травня повідомили у прес-групі ОТУ "Луганськ".

Зокрема, вночі з підконтрольного бойовикам н.п. Стаханів по силах АТО у Троїцькому випустили близько 20 снарядів з РСЗВ БМ-21 "Град", згодом з окупованого Калинового бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152 мм.

"Також противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Станиці Луганської та її околиці в районі розведення сил, що категорично заборонено "Мінськом", - зазначили у штабі АТО.

За даними штабу, обстріли Збройних Сил України продовжились і на початку доби: по захисниках Троїцького та Новозванівки бойовики вели вогонь зі 152-мм ворожої артилерії.