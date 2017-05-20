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Боевики применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию

Суббота, 20 мая 2017, 10:58

На Луганском направлении российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, применили против сил АТО "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом 20 мая сообщили в пресс-группе ОТУ "Луганск".

В частности, в ночь на субботу из подконтрольного боевикам н.п. Стаханов по силам АТО в Троицком выпустили около 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", позже из оккупированного Калинового боевики вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152-мм.

"Также противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Станицы Луганской и ее окрестности в районе разведения сил, что категорически запрещено "Минском", - отметили в штабе АТО.

По данным штаба, обстрелы Вооруженных Сил Украины продолжились и в начале суток: по защитникам Троицкого и Новозвановки боевики вели огонь из 152-мм вражеской артиллерии.

Темы: АТОоружиеМинские соглашения
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