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Північна Корея планує зміцнювати свій ядерний потенціал

Неділя, 21 травня 2017, 07:03

Північна Корея обіцяє швидко зміцнювати свої ядерні можливості, поки вона стикається з "ворожою" політикою США.

Про це заявив посол Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен, пише Al jazeera.

В Організації Об'єднаних Націй Кім Ін Рен заявив, що Пхеньян ніколи не відмовиться від "ядерного стримування для самооборони і можливості попереджувального удару", навіть якщо США поглибить санкційний тиск "до межі".

Виступаючи перед журналістами, Кім Ін Рен хвалився недавнім випробуванням і заявив, що якщо адміністрація Трампа хоче миру на розділеному Корейському півострові, вона має замінити перемир'я, яке поклало край Корейській війні 1950-53 рр., мирною угодою і припинити свою політику проти Північної Кореї.

Всі 15 членів Ради Безпеки ООН на цьому тижні назвали запуск ракети КНДР порушення існуючих санкцій, і пообіцяли вжити нових заходів, в тому числі додаткові санкції.

Як повідомлялось, ВМС США відправили вже другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

На цей крок американські військові пішли після того, як Північна Корея продемонструвала значний прогрес в своїй ракетній програмі, провівши успішне випробування ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.

Теми: Північна КореяООНядерна зброя
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