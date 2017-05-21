Северная Корея планирует укреплять свой ядерный потенциал

Северная Корея обещает быстро укреплять свои ядерные возможности, пока она сталкивается с "враждебной" политикой США.

Об этом заявил посол Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен, пишет Al jazeera.

В Организации Объединенных Наций Ким Ин Рен заявил, что Пхеньян никогда не откажется от "ядерного сдерживания для самообороны и возможности упреждающего удара", даже если США углубит санкционное давление "до предела".

Выступая перед журналистами, Ким Ин Рен хвастался недавним испытанием и заявил, что если администрация Трампа хочет мира на разделенном Корейском полуострове, она должна заменить перемирие, положившее конец Корейской войне 1950-53 гг., мирным соглашением и прекратить свою политику против Северной Кореи.

Все 15 членов Совета Безопасности ООН на этой неделе назвали запуск ракеты КНДР нарушением существующих санкций, и пообещали принять новые меры, в том числе дополнительные санкции.

Как сообщалось, ВМС США отправили уже второй авианосец к берегам Корейского полуострова.

На этот шаг американские военные пошли после того, как Северная Корея продемонстрировала значительный прогресс в своей ракетной программе, проведя успешное испытание ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку.