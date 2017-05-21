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Українська служба Euronews припиняє роботу

Неділя, 21 травня 2017, 10:41

Українська служба Euronews припиняє свою роботу.

Як повідомляється на сторінці телекомпанії у Facebook, після майже 6 років роботи Euronews припинить мовлення українською 21 травня. 

Як відомо, у грудні 2016 року в Ліоні, у штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбувся попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та представників декількох інших мовних редакцій.

Ініціатором страйку стала українська редакція Euronews, яка протестувала проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською через брак фінансування.

Серед акціонерів каналу з 2005 року була Національна телекомпанія України. У 2014 році НТКУ заборгувала Euronews за ліцензійною угодою приблизно 11 млн євро, а у 2015-му контракт на мовлення було розірвано. 

Того ж року Нацтелерадіо анулювало ліцензію НТКУ на трансляцію української версії Euronews, і власником ліцензії за 5,5 млн євро стала медіа-група Дмитра Фірташа  та Сергія Льовочкіна "Inter Media Group", яка згодом відмовилася від проекту. 

Українська правда

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Теми: Фірташмедіа
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