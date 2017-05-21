Украинская служба Euronews прекращает работу

Украинская служба Euronews прекращает свою работу.

Как сообщается в Facebook телекомпании, после почти 6 лет работы в воскресенье 21 мая Euronews прекратит вещание на украинском.

Как известно, в декабре прошлого года в Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций.

Инициатором забастовки стала украинская редакция Euronews, которая протестовала против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещания на украинском из-за нехватки финансирования.

Среди акционеров канала с 2005 года была Национальная телекомпания Украины. В 2014 году НТКУ задолжала Euronews по лицензионному соглашению около 11 млн евро, а в 2015-м контракт на вещание был расторгнут.

В том же году Нацтелерадио аннулировало лицензию НТКУ на трансляцию украинской версии Euronews, и владельцем лицензии за 5,5 млн евро стала медиа-группа Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина "Inter Media Group", которая впоследствии отказалась от проекта.

Украинская правда