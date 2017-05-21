У неділю бойовики порушили "тишу" 16 разів, обійшлося без втрат

Впродовж 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, втрат серед сил АТО немає.

Про це йдеться у звіті штабу АТО станом на 18:00.

За даними штабу, ситуація вздовж усієї лінії розмежування відносно стабілізувалась, противник не застосовував важкого артилерійського озброєння.

Зокрема на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій, біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На донецькому напрямку у передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, в районі Верхньоторецького - з ручних протитанкових та гранатометів.

У напрямку Луганська бойовики обстріляли один з опорних пунктів ЗСУ біля Новоолександрівки з 82-мм мінометів, біля Кримського - з автоматичних станкових гранатометів, біля Нижньотеплого - зі стрілецької зброї.

"Противник може активізуватись у темну пору доби, у разі потреби сили ЗСУ готові дати відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування", - заявили у штабі.