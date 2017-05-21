В воскресенье боевики нарушили "тишину" 16 раз, обошлось без потерь
В течение 21 мая боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди сил АТО нет.
Об этом говорится в отчете штаба АТО по состоянию на 18:00.
По данным штаба, ситуация вдоль всей линии разграничения относительно стабилизировалась, противник не применял тяжелого артиллерийского вооружения.
В частности, на Приморском направлении боевики открывали огонь в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций, возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На донецком направлении в пригороде Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого - из ручных противотанковых и гранатометов.
В направлении Луганска боевики обстреляли один из опорных пунктов ВСУ возле Новоалександровки из 82-мм минометов, около Крымского - из автоматических станковых гранатометов, близ Нижнетеплого - из стрелкового оружия.
"Противник может активизироваться в темное время суток, в случае необходимости силы ВСУ готовы дать отпор на любом участке линии разграничения", - заявили в штабе.