В КНДР назвали запуск ракеты успешным

Северная Корея заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности 21 мая были успешными.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты Pukguksong-2.

Агентство сообщает, что северокорейский лидер одобрил развертывание этой ракеты для военных действий.

Впервые запуск такой ракеты в КНДР произошел 12 февраля.

21 мая Северная Корея провела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан. Она пролетела 500 км и упала в Японском море. Это уже второе испытание за неделю. 15 мая в КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд.

В связи с этим США отправили уже второй авианосец к берегам Корейского полуострова.