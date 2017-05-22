Сущенко просит Макрона помочь, от Путина ждут шага

Украинский журналист Роман Сущенко, работавший в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.

"В канун визита Путина в Париж, Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении", – написал он в Twitter.

"Супруга Романа Сущенко, украинского журналиста, арестованного в Москве уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон", – сообщил Фейгин.

"Как адвокат Сущенко, жду от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой моего подзащитного", – добавил защитник.

Как сообщают источники российского издания "Коммерсант", президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Францию. Поводом для этого якобы станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому царю Петру I.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Алена Рощенко, УП