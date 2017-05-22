Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенко просит Макрона помочь, от Путина ждут шага

Понедельник, 22 мая 2017, 10:19

Украинский журналист Роман Сущенко, работавший в Париже, обратится за помощью в освобождении из российской тюрьмы к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин.

"В канун визита Путина в Париж, Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении", – написал он в Twitter.

"Супруга Романа Сущенко, украинского журналиста, арестованного в Москве уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон", – сообщил Фейгин.

"Как адвокат Сущенко, жду от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой моего подзащитного", – добавил защитник.

Как сообщают источники российского издания "Коммерсант", президент России Владимир Путин 29 мая внепланово посетит Францию. Поводом для этого якобы станет открытие в Версале выставки, посвященной российскому царю Петру I.

Как известно, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Алена Рощенко, УП

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СущенкоРосcияполитзаключенныеФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: