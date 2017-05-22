У Криму людей лякають макетами зброї – Джемілєв

За три роки анексії Криму російські окупанти провели щонайменше 800 обшуків у кримських татар та інших прихильників єдності півострова з Україною.

Про це сказав уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Ліга.net.

"У Криму встановився режим, який дуже нагадує радянський, – із деякими відмінностями, причому не на користь окупантів", – сказав він, коментуючи День депортації кримськотатарського народу.

"За радянської влади нам забороняли відзначати цей день. Зараз не те щоб заборонили, просто прагнуть, щоб усі заходи, аж до покладання квітів до пам'ятника жертвам депортації, проходили за участю окупаційної влади, з георгіївськими стрічками, прапорами РФ. Звісно, кримськими татарами це не сприймається. Вони не хочуть бути в цій компанії", – заявив Джемілєв.

За його даними, 18 травня у Криму арештували 4 людини.

"На материк відзначати річницю депортації приїхали жінки, і одна з них, Зульдія, сказала: щойно подзвонили з дому, у нас обшук іде. Для них обшуки стали настільки буденними подіями, що навіть не все фіксуються", – зазначив Джемілєв.

"Із моменту окупації Криму до сьогодні, за нашими оцінками, у домівках, школах, мечетях було проведено близько 800 обшуків. Насправді, гадаю, ця цифра значно вища, просто вони зараз уже не реєструються", – сказав також він.

"Коли, скажімо, охоплюють ціле селище й майже в усіх, повально, проводять обшуки – без усяких протоколів, нічого не складаючи. 90-95% усіх обшуків у Криму – у кримських татар. Люди навіть бояться говорити про переслідування", – додав Джемілєв.

Він сказав, що "збирати інформацію в Криму дуже важко", люди бояться за рідних.

Джемілєв розповів, що інформацію збирають із трьох джерел: Кримського агентства новин, ATR і інформаційної служби Меджлісу.

"Звісно, не все піде в пресу. Хоча дані по військових, думаю, ми якось оприлюднимо. Ми отримали цікаві знімки: російські комплекси С-400, і все зроблено з картону. Вони розвозять їх по всьому Криму, щоб людей полякати, показати силу", – заявив він.

"Мілітаризація (Криму) іде дуже швидкими темпами. Але й макетів теж дуже багато. Наприклад, коли говорили, скільки танків зосереджено на кордоні з Донбасом. А в НАТО сміялися, бо через супутники зробили знімки, що там за танки, – і там теж були макети", – зазначив Джемілєв.



За його словами, Росія стягла до Крим дуже великі сили, "непропорційні до місткості півострова".

"Військові, поліція й журналісти, які обслуговують російську пропаганду, отримують нормальну зарплату. А в іншому, до речі, рівень життя впав, якщо співвіднести їхні пенсії й зарплати з цінами", – сказав Джемілєв, але зазначив, що відкрито люди про це не скажуть.

Олена Рощенко, УП