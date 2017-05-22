Адвокат про обшук у кримського татарина: Видумана кримінальна справа

Кримський адвокат Едем Семедляєв вважає, що обшук у понеділок вранці у жителя селища Леніно в окупованому Криму Надіра Мамбетшаєва пройшов через надуману кримінальну справу.

Про це повідомляють Крим.Реалії

За словами адвоката, після обшуку в будинку Мамбетшаєва російські силовики відвезли його до Ленінського відділення поліції, взяли відбитки пальців і допитали. Свої дії вони пояснили пошуками зниклого безвісти Енвера Меметова.



"Нас обурює те, що в рамках однієї кримінальної справи, а саме з приводу пропажі Меметова в 2016 році, ми вже знаємо про три обшуки точно, на яких я був присутнім. За неофіційною інформацією, близько 10 обшуків. Це те, про що ми знаємо. Правоохоронці таку практику застосовують. У 2014 році десятки обшуків проходили з приводу пропажі якогось мотоцикла. Тобто якась вигадана кримінальна справа, або зручна, і поголовно обшукують кримських татар", - вважає Семедляєв.

Сам Мамбетшаєв розповів про ранкові обшуки.

"Близько 7 години ранку увірвалися люди в камуфляжній формі, в масках", - каже Мамбетшаєв.

"На жетонах написано "Поліція Росії". Людей 10-12. Я відкрив ворота. Вони кажуть: "Лягай на землю". Наділи наручники, зайшли ще двоє в цивільній формі - вони проводили обшук. Витягли папери з постановою. Причина - Енвер Рустемович (Меметов - ред.), який пропав без вісті. Я сказав, що ніякого Меметова я не знаю, не перетинався і так далі. Я знаю, що це був всього привід. Їм треба було обов'язково провести обшук", - вважає Мамбетшаєв.

За його словами, під час обшуку він вказав, що має револьвер Флобера, який не був зареєстрований після анексії Криму.

"У мене в шафі лежав револьвер Флобера, який був придбаний ще при Україні. Його вилучили. Запитали, де документи. Але на той момент (до незаконної анексії Криму - ред.) можна було без документів", - розповів Мамбетшаєв.

Як повідомлялося, 22 травня у незаконно анексованому Росією Криму відбувся обшук у жителя селища Леніно Надіра Мамбетшаєва.