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Адвокат об обыске у крымского татарина: Выдуманное уголовное дело

Понедельник, 22 мая 2017, 17:27

Крымский адвокат Эдем Семедляев считает, что обыск в понедельник утром у жителя поселка Ленино в оккупированном Крыму Надира Мамбетшаева прошел из-за надуманного уголовного дела.

Об этом сообщают Крим.Реалии

По словам адвоката, после обыска в доме Мамбетшаева российские силовики увезли его в Ленинское отделения полиции, взяли отпечатки пальцев и допросили. Свои действия они объяснили поисками пропавшего без вести Энвера Меметова.

"Нас возмущает то, что в рамках одного уголовного дела, а именно по поводу пропажи Меметова в 2016 году, мы уже знаем о трех обыски точно, на которых я присутствовал. По неофициальной информации, около 10 обысков. Это то, о чем мы знаем. Правоохранители такую практику применяют. В 2014 году десятки обысков проходили по поводу пропажи какого-то мотоцикла. То есть какое-то выдуманное уголовное дело, или удобное, и поголовно обыскивают крымских татар", - считает Семедляев.

Сам Мамбетшаев рассказал об утреннем обыске.

"Около 7 часов утра ворвались люди в камуфляжной форме, в масках", - говорит Мамбетшаев.

"На жетонах написано "Полиция России". Человек 10-12. Я открыл ворота. Они говорят: "Ложись на землю". Надели наручники, зашли еще двое в штатской форме – они проводили обыск. Вытащили бумаги с постановлением. Причина – Энвер Рустемович (Меметов – ред.), пропавший без вести. Я сказал, что никакого Меметова я не знаю, не пересекался и так далее. Я знаю, что это был всего повод. Им надо было обязательно провести обыск", - считает Мамбетшаев.

По его словам, при обыске он указал, что имеет револьвер Флобера, который не был зарегистрирован после аннексии Крыма.

"У меня в шкафу лежал револьвер Флобера, який был приобретен еще при Украине. Его изъялы. Спросили, где документы. Но на тот момент (до незаконной аннексии Крыма - ред.) можно было без документов", - рассказал Мамбетшаев.

Как сообщалось, 22 мая в незаконно аннексированом Россией Крыму прошел очередной обыск у жителя поселка Ленино Надира Мамбетшаева.

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