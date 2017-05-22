Фракція БПП вирішила підтримати мовні квоти на телебаченні

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді вирішила підтримати законопроект про введення мовних квот на телебаченні.

Про це повідомив заступник глави фракції Олексій Гончаренко журналістам у понеділок у Києві.



"Фракція прийняла рішення підтримати цей законопроект. Моя особиста думка інша. Але більшість фракції проголосувала саме так", - сказав політик.

За його словами, народні депутати ще не бачили таблиці поправок до другого читання.



Відповідно до порядку денного роботи парламенту на наступний пленарний тиждень, що опублікованій на сайті Верховної Ради, у вівторок народні депутати розглянуть у другому читанні проект закону №5313 про внесення змін до деяких законів щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.



Прийнята в першому читанні редакція законопроекту передбачає, що україномовний контент на ТВ має становити 75%. Загалом у тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної або регіональної категорії мовлення передачі і фільми державною мовою мають становити не менше 75% у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення – 50% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу.

Інтерфакс-Україна