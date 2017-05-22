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Гройсман: Пенсійна реформа розширить список професій із достроковою пенсією

Понеділок, 22 травня 2017, 23:24

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про пенсійну реформу існує і буде розглянутий на засіданні Національної ради реформ.

Про це він сказав в ефірі ICTV в понеділок.

"Ми почали з презентації, цивілізованої презентації, "білої книги", так би мовити, стратегії або концепції, вона повністю описана в повноцінний законопроект, законопроект є", - повідомив Гройсман.

При цьому він зазначив, що наступним етапом є розгляд реформи на засіданні Нацради реформ, а також проведення переговорів з народними депутатами з питання реформи.

Крім того, Гройсман заявив, що пенсійна реформа передбачає розширення списків професій, які мають право на достроковий вихід на пенсію.

"У нас є шкідливі професії, наприклад, шахтарі або сталевари, які не можуть працювати 25 років у печі, там зовсім інші умови і зовсім інші наслідки щодо здоров'я працівників. Так ось, є такі, список 1 і список 2, в минулому році вони були трохи скорочені, але зараз ця реформа дає нам можливість ці списки не просто зберегти, а й розширити", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що спеціальні пенсії будуть збережені щодо військових, зважаючи їхні заслуги із захисту Батьківщини.

Як відомо, 17 травня Кабінет міністрів України затвердив законопроект про пенсійну реформу, однак наразі він не опублікований.

Інтерфакс-Україна

Теми: Гройсманпенсії
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